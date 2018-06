Morgen weer estafetteacties in streekvervoer

Na een pauze vanwege de eindexamens op de middelbare scholen worden de estafetteacties in het streekvervoer morgen hervat.

In delen van Zuid-Holland en Flevoland staken de buschauffeurs van Arriva. Dat betekent dat er bijvoorbeeld in Leiden, Alphen aan den Rijn en Lelystad niet wordt gereden.

In Deventer en Zwolle leggen de chauffeurs van Syntus het werk neer. Ook hun collega's van Connexxion in IJsselmond (Noordwest-Overijssel en Flevoland) en delen van Noord-Holland, onder meer Haarlem en het noorden van de provincie, staken. De bussen rijden de hele dag niet.

"Inzet van de acties blijft een nieuwe cao, met concrete afspraken over lonen en werkdruk", zegt onderhandelaar Hanane Chikhi van CNV Vakmensen bij Omroep West. De chauffeurs in het streekvervoer voeren al weken estafettestakingen, steeds in een ander deel van het land.

Veiligheid van de reiziger

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor de 12.000 werknemers in het openbaar vervoer zitten al een tijdlang in een impasse. "De rijtijden zijn volgens de bonden vaak veel te krap, waardoor pauzes erbij inschieten.

Het ziekteverzuim is als gevolg van de hoge werkdruk hoog, hoger dan in andere vergelijkbare sectoren, zeggen de bonden. Het gaat niet alleen om de gezondheid van de chauffeur, maar ook om de veiligheid van de reiziger", stel FNV-bestuurder Lutz Kressin op de website van de vakbond.

Cao niet dichterbij

Fred Kagie van werkgeversorganisatie VWOV riep de vakbonden begin mei op om terug te keren naar de onderhandelingstafel. ''Het liefst vandaag nog, want stakingen gaan een cao niet dichterbij brengen", zei hij toen.

Volgens Kagie zijn in januari goede afspraken gemaakt over de werkdruk en over zaken als plaspauzes voor de chauffeurs. "Als het nodig is om zaken nog preciezer op te schrijven dan moeten we dat doen", zei hij.