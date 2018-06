Royal wedding-koor immens populair: mensen schreeuwen uit auto's

Het St. George's Chapel Choir van Gibson kan haast wel iemand fulltime in dienst nemen om alle mails te beantwoorden. "Ik kan de berichten niet meer bijbenen, net als de aanvragen voor interviews, rondleidingen en bruiloften."

Het huwelijk van Harry en Meghan zorgde volgens Gibson overigens gedeeltelijk toch voor een culturele verandering binnen Groot-Brittanniƫ. "Je zag dat twee verschillende culturen bij elkaar kwamen. Ik heb het gevoel dat dit voor verandering heeft gezorgd."

Ze had Stand By Me nog nooit tijdens een bruiloft gezongen. Dit keer wel, op verzoek van Harry en Meghan. "En ik begrijp absoluut waarom. Het is een liefdeslied, over toewijding en onvoorwaardelijke liefde."