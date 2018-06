Tbs'er belt zelf ontsnappingspoging door

Een patiënt van tbs-kliniek De Rooyse Wissel in Oostrum is vanmiddag heel ver gekomen bij een ontsnappingspoging. Hij wist tot aan de buitendeur te komen. Pas bij de receptie werd hij betrapt. Even later belde hij de regionale omroep om zijn verhaal te doen.

"De beveiliging in De Rooyse Wissel is gewoon niet goed en dat heb ik hiermee aangetoond", zegt de tbs'er in zijn telefoongesprek met 1Limburg-verslaggever Lody Trepels.

Alert optreden

De tbs-kliniek bevestigt het verhaal, maar wil geen toelichting geven. "Vanmiddag is een patiënt erin geslaagd achter een medewerker mee te lopen richting de receptie," aldus De Rooyse Wissel op zijn website. "Dit had niet mogen gebeuren. Door alert optreden van sociotherapeuten en medewerkers van de receptie is hij tegengehouden en terug naar de afdeling gebracht. Uiteraard doen wij onderzoek hoe dit heeft kunnen gebeuren en nemen wij maatregelen om dit in de toekomst te voorkomen."

"Hij belde gewoon naar de redactie", zegt Trepels. "Naar wat ik begrijp, heb je in de kliniek recht op een telefoontje. Het nummer wordt dan voor je gedraaid. Hij vertelde me dat hij nu een jaar of tien vastzit voor twee zware mishandelingen. Hij wilde weg omdat hij sinds 1 mei geen recht op verlof meer heeft. Hij heeft zich agressief gedragen."