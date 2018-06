Christelijke bakker in VS mocht homostel bruidstaart weigeren

Het hooggerechtshof van de Verenigde Staten geeft een christelijke bakker gelijk die in 2012 weigerde een bruidstaart te bakken voor een homostel. De uitspraak gaat alleen over het maken van een bruidstaart. Het hoogste Amerikaanse gerechtshof zegt niets over het weigeren van diensten aan homoseksuelen in het algemeen.

De rechters laveren zo tussen de grondwettelijk vastgestelde vrijheid van godsdienst en het verbod op discriminatie. De vraag welke van de twee zwaarder weegt, wordt niet beantwoord.

Het verhaal begint in 2012, als het koppel Charlie Graig en David Mullins in de Masterpiece Cakeshop bij Denver vraagt om een bruidstaart. De bakker weigert, omdat hij geen taarten wil maken voor huwelijken tussen twee mensen van gelijke sekse.

Het stel dient een klacht in bij de mensenrechtencommissie van Colorado en krijgt gelijk. De bakker heeft het stel gediscrimineerd, stelt de commissie. Het vonnis houdt stand bij verschillende rechtbanken in Colorado. De bakker moet een anti-discriminatiecursus volgen.

Religieuze vrijheid

Dat was niet terecht, stelt het hooggerechtshof nu met een 7-2 meerderheid. Sterker nog, de mensenrechtencommissie was "vijandig" en toonde zich geen begrip voor de godsdienstvrijheid van de bakker.

"De grondwet kan en moet homo's en homostellen beschermen, maar religieuze en filosofische bezwaren tegen het homohuwelijk zijn beschermde meningen en in sommige gevallen beschermde uitingsvormen", schrijft de voorzitter van de rechtbank in het vonnis.

Het komt erop neer dat de bakker, die ook geen taarten wil maken voor Halloween en andere 'duivelse' feesten, de klus mocht weigeren omdat hem in feite gevraagd werd zich met een taart creatief te uiten op een huwelijk. Hij weigert de klant niet, hij weigert zich te "uiten op een manier die geweld aandoet tegen zijn diepe geloof", zegt Kristen Waggoner, van de christelijke belangenorganisatie Alliance Defending Freedom.

Homostel met kruis erdoor

De zaak is door medestanders van de bakker vergeleken met een zaak uit 2014, waarbij een andere bakker uit Denver weigerde een taart te bakken tégen het homohuwelijk, in de vorm van een bijbel, met daarop twee bruidegommen met een kruis erdoor. Hij leverde alleen de Bijbeltaart en het glazuur. De afbeelding en de tekst 'God haat zonde' mochten de klanten er zelf op schrijven. Dat mocht wél van de mensenrechtencommissie van Colorado.

De mensenrechtenorganisatie die het homostel bijstaat, The American Civil Liberties Union, is opgelucht over de uitspraak, omdat de rechters zich alleen uitspreken over deze specifieke zaak.

De vraag of een verkoper homo's en lesbiennes altijd mag weigeren als klant, ongeacht het verzoek, heeft "verdere uitwerking nodig", stelt het hooggerechtshof.

Er lopen verschillende rechtszaken die vergelijkbaar zijn met die van de godsdienstige bakker. Eind juni wordt de uitspraak verwacht in het hoger beroep bij het hooggerechtshof door een bloemist uit Richland. Zij wilde geen bloemen leveren voor een homohuwelijk.