'Rotsblokken zo groot als een vuist vlogen mensen om de oren'

Reddingswerker Luis Altuve was met zijn ploeg onderweg naar toeristen die op een vulkaan in de buurt waren gestrand, toen de naastgelegen Fuego vuur begon te spugen. "Het was geen hagel die uit de lucht viel. Het was vulkanische as. Behoorlijk grote stukken, die flink pijn doen als ze je raken." Meerdere mensen van zijn reddingsteam raakten gewond door de hete stukken vulkanisch materiaal. De commandant besloot daarom de reddingsactie te staken. "Het was te gevaarlijk. Hopelijk kunnen we snel terug om deze mensen te zoeken."

Richard Fitz-Hugh, een Britse backpacker, beklom de vulkaan een dag voor de uitbarsting. "Ik heb echt geluk gehad", zegt hij. "Er was niets aan de hand toen. Maar de mensen die gisteren de berg afkwamen, vertelden dat vulkanische rotsblokken zo groot als een vuist hen om de oren vlogen."

In het gebied wonen 1,7 miljoen mensen. De autoriteiten waarschuwen de bewoners tegen het inademen van rook en het drinken van water, dat nu mogelijk vervuild is. Omdat het risico op nieuwe uitbarstingen groot is, worden duizenden mensen geƫvacueerd.