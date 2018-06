Op Thais strand hapte hondje in Daniëlles arm, maar ze kwam goed weg

Daniëlle kreeg imunoglobine toegediend. Omdat ze daar allergisch voor bleek, moest ze naar een ander ziekenhuis voor een vaccinatie tegen rabiës. "Die behandeling slaat voor 90 procent aan als het dier dat heeft gebeten ook echt rabiës heeft. Als het geen rabiës heeft, kun je de behandeling eigenlijk stoppen omdat die dus niet nodig is. In mijn geval kon ik niet meer controleren of het hondje ziek was."

Injecties

Op haar doorreis in Maleisië heeft Daniëlle nog eens drie spuiten gehad. De laatste injectie krijgt ze deze week bij de GGD in Nederland, daarna is de behandeling afgerond. "We zijn nu net een paar dagen thuis. Ik heb geen last van bijwerkingen gehad en het gaat prima."

Grote zorgen heeft ze zich niet gemaakt: "Het hondje dat mij beet, was niet vals of agressief. Het zag er gezond en verzorgd uit en droeg een halsband. Als het een zwerfhond was geweest, dan was het een heel ander verhaal."