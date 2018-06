Pinkpop volgend jaar mogelijk vierdaags festival

Pinkpop-directeur Jan Smeets heeft bij de gemeente Landgraaf een vergunning aangevraagd om het festival volgend jaar vier in plaats van drie dagen te laten duren. De gemeente bekijkt het voorstel welwillend. "Landgraaf houdt van Pinkpop. Pinkpop houdt van Landgraaf. We willen graag meedenken", zegt wethouder Freed Janssen bij 1Limburg.

Pinkpop wil groot uitpakken omdat het festival volgend jaar vijftig jaar bestaat. Dat gaat niet zomaar, legt Smeets uit op de website festileaks.com. "We zullen bij het maken van plannen rekening moeten houden met onze vergunningen."

Bruno Mars

Dat was ook het geval toen de grote artiesten, de headliners, voor dit jaar werden vastgelegd. De organisatie had volgens Smeets niet alleen contact met Bruno Mars, Foo Fighters en Pearl Jam. "We hadden gesprekken met meer dan drie headliners die ons festival wel wilden afsluiten. Omdat we geen vergunning voor meer dan drie dagen hebben, zijn er uiteindelijk een paar grote bands naar andere festivals verdwenen."

Welke headliners voor dit jaar afvielen, weigert Smeets te zeggen. Wel wil hij volgend jaar meer grote artiesten presenteren. Daarom heeft hij nu een vergunning aangevraagd voor een vierdaags festival. Wethouder Janssen zegt dat de aanvraag "ambtelijk" wordt bekeken. Belangrijk zijn volgens hem de belangen van de omwonenden van het festivalterrein.

Pinksteren

Pinkpop 2018 wordt dit jaar gehouden van vrijdag 15 tot en met zondag 17 juni. Ook volgend jaar vindt het festival niet met Pinksteren plaats: dan staat het festival gepland in het weekeinde van vrijdag 10 tot en met zondag 12 juni. Maar wie weet, begint het dus een dagje vroeger.