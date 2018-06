Hongaren eisen excuus voor 'leugens' van het CDA

De partij van de Hongaarse premier Viktor Orbán is boos op het CDA. Op het partijcongres dit weekend nam de partij een motie aan om de Hongaarse zusterpartij uit de Europese fractie te zetten als ze zich niet aan de Europese normen en waarden houdt. De Hongaren betichten het CDA nu van het verspreiden van leugens.

In een brief aan CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma wordt het CDA zes keer voor leugenaar uitgemaakt door vicepresident Katalin Novák van Fidesz de partij van Orbán. "De resolutie die u heeft aangenomen liegt als ze zegt dat onze partij valse (fake) informatie heeft verspreid tijdens de verkiezingen", zo staat te lezen.

"We nemen ook geen wraak op de oppositie, dat is ook een leugen. En verder zijn we er ook niet op uit om de Europese samenwerking tegen te werken, dat is eveneens een leugen."

Onacceptabel

Het stoort de Hongaren dat een partij die leiders heeft voortgebracht als Ruud Lubbers en Jan Peter Balkenende hun christendemocratische partners in Europa zo aanvalt "Dit is een onacceptabele daad gebaseerd op opzettelijke leugens."

De Hongaren nemen het Buma vooral kwalijk dat hij twee weken geleden tijdens een ontmoeting met Orbán in Sofia net deed alsof er niks aan de hand was. "Daar had u alle antwoorden op vragen kunnen krijgen."

De vicepresident eindigt de brief met de vraag om excuses van het CDA. "Als we de Europese Volkspartij (de EVP) van christendemocraten overeind willen houden, kunnen we niet toestaan dat de ene partij de andere aanvalt met leugens en zonder voorafgaand overleg."