16 vrouwen en 69 mannen willen burgemeester van Amsterdam worden

85 kandidaten hebben in Amsterdam gesolliciteerd naar het burgemeesterschap van de stad. Volgens de commissaris van de koning in Noord-Holland willen 16 vrouwen en 69 mannen die baan graag hebben. In de eerste ronde waren er maar 29 kandidaten.

Van de 85 sollicitanten hebben er 14 nu een functie in het openbaar bestuur. Dat waren na de eerste ronde nog maar 4, waarna besloten werd een tweede sollicitatieronde te houden.

Het streven blijft dat de nieuwe burgemeester van de hoofdstad in juli wordt benoemd.

De vacature volgt op het overlijden van Van der Laan, ruim een half jaar geleden. De functie wordt nu waargenomen door Jozias van Aartsen.