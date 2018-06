Microsoft legt 7,5 miljard dollar neer voor populaire programmeersite Github

Microsoft neemt programmeersite Github over voor 7,5 miljard dollar (6,4 miljard euro). De oprichters en andere aandeelhouders van de site krijgen de miljarden in de vorm van Microsoft-aandelen.

Github is bij het grote publiek onbekend, maar voor miljoenen ontwikkelaars heel belangrijk. Het is de plek waar ze hun programmeercode met elkaar delen. Daarnaast kan er samen aan programmeertaal worden gewerkt.

Daarbij moet je denken aan code voor websites, maar ook voor apps. De website verdiende tot nu toe geld aan abonnementen voor individuele ontwikkelaars en bedrijven.

28 miljoen ontwikkelaars

Met deze overname krijgt Microsoft toegang tot al die ontwikkelaars, in totaal zo'n 28 miljoen. Volgens The Verge is de overname een logische stap, nu de softwaremaker zijn eigen alternatief in december de nek om heeft gedraaid. Duizend Microsoft-medewerkers zijn inmiddels actief op het platform.

De overname is goed nieuws voor Github, dat al maanden op zoek is naar een nieuwe bestuursvoorzitter en daarnaast financieel worstelt. Maar niet alle ontwikkelaars die actief zijn op het platform kijken er ook zo naar.

Een van hen, de in Hong Kong gevestigde Larry Salibra zegt tegen zakensite Quartz dat hij vreest dat Microsoft op Github gaat kijken welke projecten populair zijn en een tegenhanger lanceert voordat het project goed en wel van start kon gaan.

Grote overnames

Het is niet de eerste keer dat Microsoft miljarden voor een bedrijf neerlegt. In 2011 kocht het voor 8,5 miljard dollar Skype, het nam in 2013 voor 7,2 miljard dollar Nokia over en twee jaar geleden kocht het bedrijf voor 26,2 miljard dollar LinkedIn.