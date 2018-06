Letselschadespecialist: we verklaren Defensie de oorlog

Letselschadespecialist Yme Drost is niet te spreken over de financiële regeling die het ministerie van Defensie aanbiedt aan slachtoffers van chroom-6 en nabestaanden. "Het is een klap in hun gezicht."

Staatssecretaris Visser van Defensie bood vandaag haar excuses aan voor het feit dat duizenden medewerkers van vijf NAVO-depots ziek werden door het werken met chroomhoudende verf. Defensie biedt de slachtoffers en hun nabestaanden daarom smartengeld aan.