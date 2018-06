De techniek achter de Elfstedenzwemtocht: 'als ik onderkoeld raak, is het klaar'

De temperatuurwissel tussen dag en nacht kan problemen opleveren. "Tijdens de nacht wordt de lucht natuurlijk kouder", zegt Van der Weijden, "maar door je bioritme gaat je lichaamstemperatuur ook vanzelf omlaag. Dat proberen we tegen te gaan met een zwembril die van binnen licht geeft." Deze bril simuleert daglicht, waardoor het lichaam niet in de 'nachtstand' gaat.

Om de vier uur wordt Van der Weijdens lichaamstemperatuur gecheckt. Als die aan de lage kant is, kan hij een dikkere wetsuit aantrekken. "Maar een dikker pak is wel stugger: elke armslag kost dan meer moeite. Ik heb nu een prototype van een wetsuit met warmtedraden, die over m'n hele lichaam lopen."

Als Van der Weijden ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch onderkoeld raakt, is het wel afgelopen. "Onderkoeling is behoorlijk link: je kan buiten bewustzijn raken en je organen kunnen stoppen. Je kunt niet even op de kant, en dan weer verder. Gelukkig gaan er een boel medische experts mee, die me goed in de gaten houden."