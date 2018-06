Bill Clinton als thriller-auteur: 'Ik wilde dat dit echt aanvoelde'

Soms lijkt Clinton Duncan te gebruiken om oude frustraties van zich af te schrijven: "Politiek is alleen nog maar een scheld- en slachtpartij", elke senator denkt dat hijzelf president had moeten zijn en de acties van bondgenoot Saudi-Arabië doen de president soms walgen, maar "zonder een stabiel Saudi-Arabië komen onze belangen in gevaar".

Het is verleidelijk een beetje van William Jefferson Clinton te lezen in Jonathan Lincoln Duncan: hij komt uit het Zuiden, deelt zijn tweede naam met een oud-president, beiden studeerden rechten en zijn verwikkeld in een afzettingsprocedure. Toch zijn er ook verschillen: Duncan is als Irak-veteraan een oorlogsheld (Clinton was dienstweigeraar) en zijn vrouw is dood.

"Het is niet bedoeld als mijn evenbeeld", legt Clinton uit. "Maar hij zegt niks waarvan ik denk dat het onjuist is. Hij zegt dingen die ik ook vind."

Menselijk schild

Hoewel Clinton uiteraard niet echt uit de Oval Office klapt, biedt hij regelmatig inkijkjes in de psyche van de Amerikaanse president. "Het is moeilijk bescheiden te blijven als er constant een hymne voor je wordt gespeeld als je ergens arriveert", schrijft hij bijvoorbeeld. Of: "Soms zijn de opties ronduit klote, en dan moet ik uitkiezen welke het minst kloterig is".

Als voorbeeld schetsen de schrijvers een aanval op een terreurleider, waarvan bekend is dat hij expres zijn jonge kinderen meeneemt. "Het is zijn keuze om zijn gezin als menselijk schild te gebruiken", redeneert de fictieve vicepresident. "Onvoorziene consequenties zijn een ding, maar deze keer weten we het resultaat al voordat we eraan beginnen", waarschuwt een ander.

"Ik word geadviseerd door een team van zeer competente, goed getrainde vakmensen. Maar het besluit moet ik alleen nemen", vat Duncan het dilemma samen. "Ik bid dat er een dag komt waarop een president geen beslissingen als deze meer hoeft te nemen."