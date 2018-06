Premier van Jordanië stapt op vanwege woedende bevolking

Premier Hani Mulki van Jordanië heeft zijn ontslag aangeboden aan koning Abdullah. Mulki is afgetreden vanwege de woede onder de bevolking over het economische beleid. Duizenden mensen gingen in de afgelopen dagen de straat op om te protesteren tegen belastinghervorming en prijsverhogingen.

De koning heeft Omar Al Razzaz, voormalig econoom van de Wereldbank en de minister van Onderwijs, gevraagd om een nieuwe regering te vormen.

Het zijn de grootste demonstraties in Jordanië sinds jaren. De demonstranten zijn vooral boos om de belastingwet. De regering wil met die wet belastingontduiking tegen gaan, de schulden van het land verlagen en de dure publieke voorzieningen betalen. Volgens koning Abdullah zijn de hervormingen noodzakelijk om het land te redden van de financiële afgrond.

Jordaniërs zagen de laatste tijd de prijzen stijgen, maar hun salaris niet. Ze vrezen dat alles nog duurder gaat worden. Mulki wilde de maatregel niet intrekken en vond dat het parlement moest beslissen.