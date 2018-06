WK zandsculptuur in Den Haag, maar zonder Nederlandse deelnemers

Je zou het eerder op het strand verwachten maar midden in het centrum van Den Haag op het Lange Voorhout wordt de komende week het WK zandsculptuur gehouden.

Organisator Marcel Elsjan of Wipper legt uit dat zandkunstenaars juist een hekel hebben aan het strand. "Dat komt omdat strandzand voor ons waardeloos materiaal is. Wij gebruiken rivierzand, hoekig van structuur in plaats van rond zoals op het strand. Dat zijn net knikkers die rollen van elkaar af."

Al 24 jaar is Elsjan of Wipper bezig het WK naar Nederland te krijgen. Een droom die uitkomt, zegt hij. Nederland doet dit jaar niet mee. "Dat heeft te maken met de internationale regel dat het gastland buiten de wedstrijd valt. Bij het WK in Azië bleek de jury partijdig dus toen zijn de regels aangepast."

Eer

De winnaar krijgt geen geldprijs, het gaat om de eer. Maar financieel gezien hebben de zandkunstenaars niks te klagen. Zandsculpturen maken blijkt goed te verdienen. Baldrick Buckle uit Groot-Brittannië vertelt dat hij maar zes maanden per jaar hoeft te werken, de rest van het jaar kan hij op vakantie. Dit WK winnen is voor hem dan ook geen must.

De Amerikaan Thomas Koet won het WK al eens in 2010. Hij vertelt dat het hem wel heeft geholpen bij het verkrijgen van meer commerciële klussen. "Bedrijven en organisaties vinden het toch leuk om erbij te zetten dat je wereldkampioen bent."

Hij laat een foto zien van een klus in Texas vorige week voor een veteranenstichting. Een levensgrote militair met naast hem zijn hond. Hij heeft ook een mal gemaakt van zijn sculptuur voor dit WK. Een naakte dame met haar benen over elkaar.