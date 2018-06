Start-ups willen plekje veroveren in financiële wereld

Blijven we onze geldzaken in de toekomst bij banken zoals ING en Rabobank regelen of nemen nieuwere spelers zoals Adyen en Bunq die rol over? Start-ups in de financiële wereld nemen een steeds prominentere rol in. Vandaag is dat te zien in Amsterdam op het congres Money 20/20. Honderden nieuwe spelers van over de hele wereld presenteren hun bedrijf daar.

Start-ups lanceren er nieuwe ideeën, zoals het Nederlands-Spaanse Biocryptology. Ze hebben een platform ontwikkeld waarbij consumenten geen wachtwoorden en gebruikersnamen meer hoeven te onthouden. Inloggen doen ze via de vingerafdrukscanner of gezichtsscanner op hun telefoon.

Antonio Banderas is aandeelhouder van het bedrijf en het uithangbord. Hij spreekt via een videoboodschap de bezoekers toe, en verklaart zijn interesse in de beveiligingstechniek. Het zou rampzalig zijn als mijn identiteit wordt gehackt en misbruikt, zegt de acteur.