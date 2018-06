'Toneelacademie sleept docent voor de rechter om wangedrag'

De Toneelacademie Maastricht wil via de rechter een contract van een docent laten beƫindigen. Hij zou wangedrag hebben vertoond met een of meerdere studenten, laat directeur Rob Ligthert van de academie weten aan De Limburger.

Volgens de directeur heeft de docent toegegeven dat er "gebeurtenissen hebben plaatsgevonden", maar ontkent hij dat hij een grens is overgegaan. "Daardoor staan we lijnrecht tegenover elkaar en volgt een rechtszaak om te zien of we afscheid van elkaar kunnen nemen."

Afgelopen november werd een docent van de Toneelacademie Maastricht geschorst vanwege meldingen over ongewenst gedrag jegens een studente. Het is niet duidelijk of het hier om dezelfde docent gaat.

Onderzoek

De Toneelacademie valt onder de Zuyd Hogeschool. Erwin Groenewold, directeur van de hogeschool, wil de gang naar de rechter niet bevestigen. "Wij zijn naar aanleiding van de uitkomsten van een onderzoek in gesprek met een docent. Zodra we hier uit zijn, kan Zuyd een verklaring afleggen. Tot die tijd kan ik in het kader van de privacy en bescherming van belangen van betrokkenen, de uitspraken ontkennen noch bevestigen."

1Limburg schrijft dat de advocaat van de docent de gang naar de rechter wel bevestigt. Hij wil verder geen commentaar geven.