Podcast De Dag: Wat je moet weten over hackbare spullen in je huis

Een waarschuwing vanochtend: het Agentschap Telecom wil een verbod op onveilige apparaten die verbonden zijn met internet. Webcams of thermostaten bijvoorbeeld. Want daar zouden hackers misbruik van kunnen maken. Ethisch hacker Mischa van Geelen weet waar je op moet letten, hij deelt zijn tips in De Dag.

Ook krijgen we een lesje formeren van Rinus van Schendelen, want er zit eindelijk een beetje schot in de formatie van een nieuw college in Rotterdam. En we duiken in de thriller van Bill Clinton.