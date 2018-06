Wiebes naar Groningen voor beladen overleg

Minister Wiebes van Economische Zaken gaat vanmiddag naar Groningen voor een beladen overleg over versterking van onveilige huizen in het aardbevingsgebied. Hij spreekt met de burgemeesters van de betrokken gemeenten en commissaris van de koning Paas.

Commissaris van de koning Paas en de burgemeesters schortten het overleg met Wiebes twee weken geleden op. Daar bovenop kwam het vertrek van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders, die vorige week opstapte omdat volgens hem gemaakte afspraken niet worden nagekomen.

De vraag is of bijna 1600 woningen in het gebied alsnog moeten worden versterkt, zoals eerder is afgesproken, of dat daarvan wordt afgezien. Wiebes wil het besluit over de versterking uitstellen totdat de risico's opnieuw in kaart zijn gebracht.

Mokerslag

De spanning is dus steeds verder opgelopen en na het terugtreden van Alders hebben provincie en de bestuurders van tien aardbevingsgemeenten een boze brief gestuurd aan minister Wiebes.

"Dit is in de regio als een mokerslag ingeslagen en dit schaadt het broze vertrouwen van ons en onze inwoners verder", schrijven ze. "De zorgen over de voortgang van de versterkingsoperatie nemen hierdoor alleen nog maar toe."

De bestuurders wilden na vorige week zo snel mogelijk overleg met Wiebes, bij voorkeur voor komende donderdag, als de Tweede Kamer debatteert over de gaswinning en het vertrek van Alders. Dat overleg komt er dus vanmiddag.

Rol van de NAM?

Op de achtergrond speelt ook de vraag of de NAM nog steeds inhoudelijk betrokken is bij de gesprekken over de versterkingsoperatie. Wiebes heeft beloofd dat dat niet meer gebeurt en dat hij dat wettelijk zal vastleggen.

RTV Noord heeft echter het verslag in handen van een overleg waarbij ook de NAM aanwezig was. Het aardgasbedrijf schoof vorige week maandag aan bij een ontmoeting tussen het ministerie van Economische Zaken en de Nationaal Coördinator Groningen.

Wiebes ontkent dat de NAM nog meepraat: volgens hem wordt alleen gebruik gemaakt van een rekenmodel van de NAM.

De provincie en de gemeentebestuurders zijn bang dat de NAM invloed houdt op de besluitvorming. Ze vrezen dat het bedrijf, met zijn grote belang in de gaswinning, zal proberen de kosten van de versterkingsoperatie zoveel mogelijk te drukken.