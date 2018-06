Eerste spoedkliniek voor oudere wijkbewoners opent deuren

Een mini-wijkziekenhuis speciaal voor ouderen, waar alle patiƫnten zo snel mogelijk uit bed zijn, zodat ze zo snel mogelijk weer naar huis kunnen. Dat is het idee achter de eerste wijkkliniek van het land, die vandaag in Amsterdam de deuren opent.

Het aantal 75-plussers verdubbelt de komende tien jaar. Tegelijkertijd kunnen de afdelingen spoedeisende hulp van ziekenhuizen de toestroom van ouderen nu al nauwelijks aan. Uit onderzoek blijkt ook dat lang niet alle ouderen gebaat zijn bij een ziekenhuisbed.

Voor initiatiefnemer en hoogleraar acute ouderenzorg Bianca Buurman allemaal redenen om een ander soort ziekenhuiszorg op te zetten voor ouderen.

Kennis en ervaring bundelen

De Amsterdamse wijkkliniek zit in een verbouwd verpleeghuis en krijgt in eerste instantie 24 bedden voor acute opnames. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis betaalt de eerste drie jaar, als proefperiode.

In dit mini-ziekenhuis voor de buurt is alles erop gericht een oudere zo mobiel mogelijk te houden. Ook is er veel aandacht voor de zorg die thuis nodig is. Doel is om op wijkniveau de kennis en ervaring van verpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen en specialisten van het AMC te bundelen, zodat ouderen zo mobiel mogelijk blijven en dicht bij huis geholpen kunnen worden.

En de ambities zijn groot. "We gaan proberen het aantal ouderen dat last heeft van functie-uitval na een ziekenhuisopname te halveren", zegt Buurman. "Ook willen we de heropnames met de helft terugdringen." Dat scheelt in de zorgkosten. En sowieso wordt er in de wijkkliniek bespaard: zo kost een bed daar 370 euro per dag en in het AMC 750 euro per dag.

Medisch akkoord

Het model past bij de nieuwe afspraken die het Rijk onlangs heeft gemaakt met onder meer de ziekenhuizen. In dat Medisch Akkoord staat de ambitie om minder ziekenhuiszorg in het ziekenhuis te organiseren. In plaats daarvan moet die zorg verschoven worden naar thuis, of in ieder geval dichtbij huis.

Maar de ervaring van Buurman is dat het in de praktijk niet eenvoudig is om die ambitie waar te maken. "Wij combineren eerstelijnszorg, zoals wijkzorg, met ziekenhuiszorg, eigenlijk zoals het Rijk dat wil. Maar daar bestaan gewoonweg geen vaste financieringsvormen voor."

De transitiemiddelen die genoemd zijn in het Medisch Akkoord, om de overgang van ziekenhuiszorg naar thuis te bekostigen, gaan wel helpen, denkt ze.