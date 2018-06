Wekdienst 4/6: eindrapport chroom-6-verf en Oranje in actie

Wat heb je gemist?

'Noord-Koreaanse legertop vervangen vanwege onderhandelingen met VS'

De Noord-Koreaanse minister van Defensie is aan de kant geschoven door het Noord-Koreaanse regime. Naast de minister zijn nog twee andere mensen in de top van het leger vervangen.

Vermoedelijk is het drietal aan de kant geschoven vanwege de verhouding van Noord-Korea met de Verenigde Staten en Zuid-Korea. De functionaris zegt dat er binnen het leger onenigheid was over hoe Kim Jong-un toenadering zoekt tot de twee landen.

Anders nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Een ijsbeer met honger is gisteren een afgelegen hotel op de Noorse eilandengroep Spitsbergen binnengedrongen. Het dier deed zich tegoed aan het eten en drinken in de voorraadkamer, maar koos het hazenpad toen een helikopter naderde. Dat leverde deze bijzondere beelden op: