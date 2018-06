'Noord-Koreaanse legertop vervangen vanwege onderhandelingen met VS'

De Noord-Koreaanse minister van Defensie is aan de kant geschoven door het Noord-Koreaanse regime. Naast de minister zijn nog twee andere mensen in de top van het leger vervangen.

Een Amerikaanse functionaris, die anoniem wil blijven, bevestigt de berichtgeving van Zuid-Koreaanse en Japanse media over de vervanging van de legertop. Vermoedelijk is het drietal aan de kant geschoven vanwege de verhouding van Noord-Korea met de Verenigde Staten en Zuid-Korea. De functionaris zegt dat er binnen het leger onenigheid was over hoe Kim Jong-un toenadering zoekt tot de twee landen.

Daarnaast zou ook de eis van de Verenigde Staten dat Noord-Korea moet toewerken naar denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland binnen het leger voor onenigheid zorgen. De legertop wilde vermoedelijk vasthouden aan het bestaande kernprogramma.