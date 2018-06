Doden door vulkaanuitbarsting Guatemala

In Guatemala zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen bij een vulkaanuitbarsting. Tientallen mensen raakten gewond.

De vulkaan Fuego, zo'n veertig kilometer ten zuidwesten van Guatemala-Stad, spuwt lava en hete as uit. Een lavastroom is het dorpje Rodeo binnengestroomd. "De stroom trad buiten zijn oevers en liep het dorpje in. Er zijn daar gewonde, verbrande en dode mensen", zei het hoofd van de hulpdiensten op de Guatemalteekse radio.

Vier mensen kwamen om het leven toen een huis vlam vatte door de hitte van de lavastroom. Twee kinderen verbrandden toen ze de uitbarsting bekeken vanaf een brug. Een slachtoffer werd gevonden door brandweerlieden en overleed later in de ambulance.

Aswolk

Vanwege de vulkaanuitbarsting is het vliegveld van Guatemala-Stad gesloten. Door de vulkanische as in de lucht is vliegen gevaarlijk, omdat de as de werking van vliegtuigmotoren kan verstoren. Daarnaast ligt er veel as op de enige landingsbaan, waardoor die niet gebruikt kan worden.

De aswolk waait richting Guatemala-Stad. De autoriteiten raden mensen daar aan om maskers te dragen.