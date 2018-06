Man zwaargewond na klap met tang in centrum Rotterdam

Een man is in Rotterdam zwaargewond geraakt aan zijn hoofd doordat een andere man hem op zijn hoofd had geslagen met een stuk gereedschap, vermoedelijk een tang. Het incident gebeurde in de Kipstraat in het centrum van de stad, in de buurt van een speeltuin.

"De verwondingen van het slachtoffer waren zodanig dat een medisch team is opgeroepen met een traumahelikopter", zegt een woordvoerder van de Rotterdamse politie. "Hij ligt nu in het ziekenhuis en zal daar zeker enige tijd moeten blijven."

Omstanders wisten de dader in bedwang te houden totdat de politie arriveerde. De man wordt nog verhoord; wat de aanleiding voor het incident is, is nog niet bekend.

Uitleg aan ouders

Volgens de politie is het waarschijnlijk dat een aantal spelende kinderen het incident heeft gezien. "Het was midden op de dag en lekker weer, en het ging gepaard met veel geschreeuw. Dus ongetwijfeld zijn er kinderen geweest die dit hebben meegekregen."

Hun ouders hebben voor zover mogelijk uitleg gekregen over wat er is gebeurd, zegt de politiewoordvoerder.