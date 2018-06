Gaas en verband waren de wapens van de Palestijnse Razan

Het incident krijgt zo veel aandacht om twee redenen, legt correspondent Arlene Gelderblom uit. "Allereerst was het een jonge vrouw die regelmatig met gevaar voor eigen leven naar de grens ging om gewonden te helpen. Razan was er vanaf de eerste protestdag bij, en wilde laten zien dat vrouwen een belangrijke rol kunnen spelen in de conservatieve samenleving in Gaza."

Ook was Razan de laatste tijd een relatief bekend figuur geworden. "Ze heeft om diezelfde reden veel media-aandacht gekregen."

In een oogwenk weg

Razans moeder besloot in de media over haar overleden dochter te vertellen. "In een oogwenk was ze weg, de deur uit. Ik rende nog naar het balkon om haar te zien, maar ze was al verdwenen tussen de mensen in de straat." Het was de laatste keer dat de Palestijnse Sabreen al-Najjar haar dochter levend zag.