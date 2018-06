'Wij Jordaniërs voelen ons continu genegeerd'

De staatsschuld is inmiddels bijna even hoog als het nationaal inkomen. Daarom heeft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) aangedrongen op drastische belastinghervormingen. De voorgestelde belastingwet is volgens de regering van premier Mulki de oplossing. Tot woede van de vakbonden en demonstranten.

"Hun protesten moeten we heel serieus nemen", zegt Bergamin. "De demonstranten scandeerden nog wel peaceful, peaceful, maar als er nu geen maatregelen komen, kan het uitlopen op een complete chaos."

De deskundige van denktank Het Grote Midden Oosten Platform denkt overigens dat koning Abdullah het niet zo ver zal laten komen. De vorst zal volgens Bergamin waarschijnlijk een nieuwe premier benoemen. "Dat is in het verleden wel vaker gebeurd. Het is in feite een poppetjeswisseling, want de koning bepaalt wie het wordt."

Abdullah heeft vrijdag al een verdere prijsstijging tegengehouden. Vandaag zei hij dat het "oneerlijk is dat alleen de burger de last van financiële hervormingen moet dragen", meldt The Jordan Times.

Arabische Lente?

Het is nog veel te vroeg voor een vergelijking met de Arabische Lente, benadrukt Bergamin. Tijdens de massale protesten in de Arabische wereld in 2010 en 2011 bleef het in Jordanië betrekkelijk rustig.

Het is nu vooral de vraag hoe het koninklijk huis reageert op de onvrede van de burgers. "We voelen dat we onze stem moeten verheffen zodat ze (de machthebbers, red.) ons kunnen horen", zegt demonstrant Sahar al-Arori.