Op dit WK zie je geen Ronaldo of Messi, wel de elftallen van Tibet en Barawa

Het volkslied zingen de Tibetanen uit volle borst mee. Ook de Turks-Cyprioten doen dat. "Wij bestaan", zegt de in Londen woonachtige Sarah, wiens zoon voor Noord-Cyprus uitkomt. "Wij zijn een land. Alleen worden we door niemand erkend. Maar op de dag dat we erkend zullen worden, zullen we groeien en gelukkiger worden."

"Het is erg emotioneel om ons volkslied te horen", zegt Tibet-fan Diki. "China wil niet dat we dit doen. Conifa geeft ons dit podium. Ik ben ontzettend trots op deze jongens. Mijn ouders zijn in ballingschap geboren, ik ook. We zijn nog nooit in Tibet geweest, maar dit voetbalelftal voelt alsof het mijn broers zijn."

Toch is het niveau van het toernooi niet bijster hoog. Bij Tibet komt een deel van de selectie uit in de Indiase en Nepalese competitie. Anderen studeren of hebben een baan. Professionele voetballers zie je ook bij de andere teams nauwelijks. De beleving op en rond het veld zijn er niet minder om.

'Zo trots!'

De Turks-Cyprioten winnen uiteindelijk met 3-1, waardoor Tibet al in de groepsfase is uitgeschakeld. Toch krijgt het Tibetaanse elftal een onthaal alsof ze zojuist de titel hebben gewonnen. "Dit is voor het eerst dat ik ze zie spelen. Het maakt me niet uit dat ze verloren hebben. Ik ben zo trots!", zegt een oudere dame. Spelers moeten zelfs handtekeningen uitdelen, terwijl gillende meisjes ze bij de spelerstunnel opwachten. "Dit had ik nooit verwacht", zegt aanvaller Tashi Samphel. "Of we nu winnen of verliezen, de fans zijn altijd even vrolijk."

Volgende week zondag is de finale van de Conifa World Football Cup.