In de Dom in Berlijn heeft een agent vanmiddag op een man geschoten. De man is daarbij gewond geraakt aan zijn benen. Volgens onbevestigde berichten zou ook een agent gewond zijn geraakt bij het incident.

De politie kwam volgens de Berliner Morgenpost af op een melding van een medewerker van de kerk, dat iemand in de Dom zich misdroeg.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De omgeving van de kerk is afgezet en agenten met machinepistolen houden de wacht bij de Dom.