Noord-Korea: Syrische president Assad komt bij ons op bezoek

De Syrische president Bashar al-Assad zegt dat hij naar Noord-Korea gaat om daar Kim Jong-un te ontmoeten. Dat meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. Het zou de eerste ontmoeting worden tussen Kim Jong-un en een ander staatshoofd in Pyongyang.

"Ik ga de Democratische Volksrepubliek Korea bezoeken en daar Kim Jong-un ontmoeten", zou Assad volgens KCNA op 30 mei al hebben gezegd. Syrië heeft het bezoek niet bevestigd. Volgens persbureau Reuters kondigde Assad zijn voornemen aan toen hij de geloofsbrieven ontving van de Noord-Koreaanse ambassadeur in Syrië, Mun Jong-nam.

"De wereld verwelkomt de opmerkelijke gebeurtenissen op het Koreaanse schiereiland die onlangs door het voortreffelijke politieke niveau en het wijze leiderschap van Kim Jong-un teweeg zijn gebracht", zou Assad volgens KCNA hebben gezegd. "Ik ben er zeker van dat hij de eindoverwinning zal behalen en dat daarmee de hereniging van Korea wordt gerealiseerd."

Noord-Korea en Syrië hebben goede banden met elkaar. Waarnemers van de Verenigde Naties hebben Noord-Korea er onlangs van beschuldigd om samen te werken met de Syriërs op het gebied van chemische wapens, een beschuldiging die door Noord-Korea wordt tegengesproken.

Geïsoleerd

Zowel Noord-Korea als Syrië zijn allebei internationaal geïsoleerd geraakt. Noord-Korea vanwege de ontwikkeling van nucleaire wapens en zijn raketprogramma, Syrië vanwege de bloedige burgeroorlog.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is internationaal echter in iets beter vaarwater gekomen. Hij ging onder meer op bezoek in Zuid-Korea en China en werd afgelopen week uitgenodigd door de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov voor een bezoek aan Moskou. Later dit jaar is Noord-Korea van plan een top te houden met de Russen.

Over anderhalve week, op 12 juni, staat een top met Kim Jong-un en de Amerikaanse president Trump op het programma in Singapore. Die werd in eerste instantie door Trump afgeblazen, maar gaat uiteindelijk toch door.