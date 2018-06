'Kinderen met zieke ouders krijgen te weinig hulp'

Kinderen van wie een ouder ernstig ziek is of psychische problemen heeft, moeten beter worden geholpen. Volgens de Kinderombudsman hebben hulpverleners te weinig oog voor de situatie van het kind.

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer sprak in het afgelopen jaar met tientallen kinderen van wie een ouder niet in staat is om normaal te functioneren, bijvoorbeeld door kanker, een verslaving of een depressie.

Die kinderen worden vaak mantelzorger van hun ouder en nemen taken en verantwoordelijkheden op zich die niet passen bij hun leeftijd. "Daardoor hebben ze volwassen zorgen", zegt Kalverboer. "Nooit vriendjes mee naar huis nemen, omdat je vader of moeder misschien iets geks doet. Of niet toekomen aan je huiswerk door de zorg voor je zieke ouder." Haar conclusie is dat deze kinderen er te vaak alleen voor staan.

Geen zicht op jonge mantelzorgers

De jeugdzorg heeft vaak geen zicht op deze groep, omdat de kinderen zelf geen problemen veroorzaken. Sterker nog, ze proberen de problemen juist te verbergen, om hun ouders niet tot last te zijn. Daarom vindt Kalverboer dat de behandelaar van de ouders in actie moet komen. Die krijgt daarmee niet alleen de verantwoordelijkheid voor de volwassen patiënt, maar ook voor het kind.

Nu is dat vaak niet zo. "Onbegrijpelijk", volgens een van de geïnterviewde kinderen. "Mijn vader werd opgenomen voor zijn verslaving en was veroordeeld voor huiselijk geweld, en nog kwam er geen hulp voor mij. Terwijl het vrij logisch is dat dat effect heeft op een kind."

Kalverboer presenteert de bevindingen en aanbevelingen vandaag bij de start van de Week van de Jonge Mantelzorger.