Stroomstoring legt luchthaven Hamburg plat

Een stroomstoring door kortsluiting heeft de luchthaven van Hamburg platgelegd. Er gaan geen vluchten meer van en naar de Noord-Duitse havenstad, terminals zijn gesloten en de informatiesystemen werken niet meer.

De storing ontstond vanochtend om 10.00 uur, meldt de ARD. Eerst kwamen de bagagebanden en balies stil te staan. Even later werden de winkels gesloten en werd de tweede terminal van de luchthaven ontruimd. Later kwam de hele luchthaven plat te liggen: een poging om het vliegverkeer via de andere terminal af te handelen moest worden gestaakt.

Op sociale media maken reizigers melding van chaotische toestanden, onder meer door het uitvallen van de informatieschermen. Door de storing kon ook de site een tijd niet worden bijgewerkt. Passagiers mogen niet in de gebouwen van de luchthaven blijven: ze moeten voor het gebouw blijven. Om die reden is ook een toerit naar de snelweg rond de luchthaven afgesloten.

Bagage vast

Vluchten naar Hamburg worden omgeleid naar andere luchthavens in heel Duitsland. Reizigers die een bestemming hadden binnen Duitsland, kunnen de trein gebruiken. Voor veel mensen is dat echter geen oplossing, omdat ze dan hun bagage moeten achterlaten. De bagagebanden werken door de stroomstoring niet.

Hoeveel mensen door de stroomstoring zijn getroffen is niet duidelijk. Ook is niet duidelijk hoe lang de storing nog gaat duren. De luchthaven van Hamburg is een van de grootste vliegvelden van Duitsland met meer dan 17 miljoen passagiers per jaar. Schiphol had vorig jaar 68 miljoen passagiers.