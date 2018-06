Europa deze week: harde noten te kraken

De zomervakantie komt eraan, maar voor het zover is, moeten de regeringsleiders van de EU nog een paar harde noten kraken. En dan gaat het nu even niet over de handelsoorlog met de Amerikanen.

Om te beginnen moet afgewacht worden wat de precieze intenties zijn van de nieuwe Italiaanse regering. De twee partijen Lega Nord en de Vijfsterrenbeweging haalden een meerderheid met een populistisch programma. De euro was niet langer heilig, zeiden ze, en de begrotingsregels die de EU oplegt al helemaal niet. Pensioenen omhoog en het begrotingstekort ook.

Dan zit de schrik er bij de hoofdsteden goed in. Want als zo'n verkiezingsprogramma wordt omgezet in beleid, is dat een risico voor de stabiliteit van de euro. Daarbij moeten de Europese ministers van Financiën bij een onhoudbaar begrotingstekort al gauw aan het Europese steunfonds. Met name in Nederland is het haast taboe om het daarover te hebben.

