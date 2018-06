Gevechten rond Gaza laaien weer op, informeel bestand geschonden

Het Israëlische leger heeft vanochtend vroeg doelen van Hamas in de Gazastrook onder vuur genomen. Volgens het leger is dat een reactie op raketten die sinds gisteren vanuit Gaza naar Israël zijn geschoten. Het informele bestand met Israël dat Hamas woensdag zei in acht te nemen, is daarmee geschonden.

Volgens Israël zijn er vijftien doelen van Hamas bestookt, waaronder enkele munitiedepots. Hoeveel raketten er sinds gisteren vanuit de Gazastrook zijn afgeschoten, is niet duidelijk. Israël zegt dat een aantal raketten is onderschept door het antiraketsysteem Iron Dome, andere zouden in de Gazastrook zijn ingeslagen.

Hoeveel slachtoffers er sinds het bestand zijn gevallen, is niet duidelijk. Vrijdag werd een Palestijnse hulpverleenster doodgeschoten aan de grens met Israël. Het Israëlische leger onderzoekt wat daar is gebeurd.

Palestijnse protesten

Begin deze week werden vanuit de Gazastrook tientallen mortiergranaten en raketten naar Israël geschoten. Israël reageerde met aanvallen op doelen van Hamas. Het waren de omvangrijkste beschietingen over en weer sinds de oorlog van 2014. Hamas zei met het geweld te zijn begonnen in reactie op het doden van meer dan 100 Palestijnen bij het grenshek door Israëlische scherpschutters.

In 2014 vochten Israël en Hamas een zware oorlog uit, waarbij meer dan 2000 Palestijnen en 72 Israëliërs om het leven kwamen. Na vijftig dagen kwam na Egyptische bemiddeling aan de gevechten een eind.