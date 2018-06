G7-ministers ruziën met VS over staalheffing

De Amerikaanse minister Mnuchin van Financiën heeft op een G7-bijeenkomst in Canada zware kritiek gekregen van de overige zes aanwezige landen. Aanleiding voor de kritiek is de heffing op staal en aluminium die de VS deze week oplegde aan onder meer de EU en Canada.

Na de Amerikaanse bekendmaking is de vrees voor een wereldwijde handelsoorlog gegroeid. Verschillende landen hebben tegenmaatregelen aangekondigd. Alle zes de landen die behalve de VS lid zijn van de G7 - Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan en het Verenigd Koninkrijk - betalen de heffingen nu.

Geen slotverklaring

Na de driedaagse top van de ministers van Financiën in de Canadese stad Whistler bleef de gebruikelijke gezamenlijke slotverklaring achterwege. Wel brachten de zes kritische landen een eigen statement uit waarin Mnuchin werd verzocht om hun "unanieme zorgen en teleurstelling" over te brengen aan president Trump. Die komt volgend weekend naar Canada voor een nieuwe bijeenkomst van de G7.

"Het is aan de Verenigde Staten om de spanningen te deëscaleren", zei de Franse minister Le Maire tegen de pers. "Ze hebben nog een paar dagen de tijd om een handelsoorlog met hun bondgenoten te voorkomen."

Mnuchin sprak de beschuldigingen tegen dat de VS met de maatregel internationale handelsafspraken niet nakomt en geen verantwoordelijkheid neemt voor de wereldeconomie. Hij beloofde wel dat hij de kritiek zal overbrengen aan Trump.