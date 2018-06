In Visegrad slaap je zomaar in een voormalig martel- en verkrachtingskamp

Visegrad maakt sinds het einde van de oorlog deel uit van Republika Srpska, het etnisch Servische deel van Bosnië onder leiding van president Milorad Dodik. Oorlogsmisdaden die zijn gepleegd door Serviërs, worden hier vaak betwist.

Over wat er in 1992 gebeurde in hotel Vilina Vlas, wordt gezwegen. Op de website van het toeristeninformatiecentrum wordt onder het kopje 'geschiedenis' met geen woord gerept over de oorlog in de jaren 90. Dat is een bewuste keuze, zegt VVV-woordvoerder Branislav Andric. "We hebben hier problemen met de uitleg van de oorlog, omdat verschillende groepen verschillende vertellingen hebben over wat er is gebeurd. Als je toerisme wil bedrijven, moet je wegblijven van politiek."

En dat Visegrad hotel Vilina Vlas aanprijst zonder erbij te vermelden dat het een verkrachtingskamp is geweest? "Ik weet niet wat daar is gebeurd. Ik was negen jaar oud, en ik was niet in Visegrad. Je hoort wel verhalen, maar ik kan je niet zeggen of dat waar is."

Strijd gaat door

De gemeente, de eigenaar van het hotel, reageerde niet op herhaaldelijke verzoeken van de NOS voor een interview. Eerder betoogde Visegrads burgemeester in lokale media dat hij niet weet van misdaden in het hotel, en dat hij geen zin heeft terug te gaan naar het verleden. Onlangs kondigde de gemeente aan plannen te hebben voor de bouw van een nieuwe verdieping op het hotel, bestemd voor luxe kamers.

Voor Bakira Hasecic gaat de strijd voor erkenning onverminderd door. Ze ziet het liefst dat het hotel wordt afgebroken, of dat er op z'n minst een monument komt voor de slachtoffers. "Als mensen uit de hele wereld zouden weten wat in dat hotel is gebeurd, dan zouden ze er nooit een stap binnen zetten", zegt ze. "Er is geen kamer in dat hotel waar niemand is vermoord of verkracht."