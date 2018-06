Man (46) doodgeschoten in winkel Rotterdam

In een winkel in Rotterdam-Zuid is een man doodgeschoten. Volgens de politie gebeurde dat na een ruzie op straat.

De schietpartij vond plaats in de Riederlaan in de wijk Hillesluis, niet ver van voetbalstadion De Kuip. Het slachtoffer en de dader hoorden bij een groep die ruzie kreeg voor de deur van een slijterij. Op een gegeven moment verplaatste de ruzie zich naar binnen. Daar werd het 46-jarige slachtoffer neergeschoten.

Arrestatie

Twee agenten die toevallig in de buurt waren, hoorden de schoten en renden naar de winkel. Daar konden ze een verdachte arresteren toen die het pand verliet. Het gaat om een man van 26.

De agenten hebben nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren, maar dat lukte niet.

Het is niet duidelijk wat de aanleiding is van de ruzie.