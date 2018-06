Brandend busje met chemicaliën leidt tot overlast in Drenthe

In een natuurgebied bij het Drentse dorp De Wijk zijn zo'n twintig vaten met chemische stoffen gevonden. Ook stond er een busje in brand, waar vermoedelijk ook gevaarlijke stoffen in lagen.

Mogelijk gaat het om drugsafval dat is gedumpt in het bos. Het is nog onbekend waardoor de brand in het busje is ontstaan. Het vuur is inmiddels uit.

De damp van de chemicaliën veroorzaakte prikkende ogen bij mensen in de buurt. Een agent had last van ademhalingsklachten. Hij is behandeld door ambulancepersoneel.

De politie is op zoek naar twee mannen die mogelijk betrokken zijn bij het incident. Het gaat volgens de politie om twee getinte mannen, van wie er een onder de modder zit.