Week in beeld: hoosbuien, aanslag in Luik en verzonnen moord

Of we het nu willen of niet: deze week was er weer veel te doen om het weer. Hoge temperaturen, wolkbreuken met regen en hagel, ondergelopen straten en grote verschillen door het land. Bijna elke dag was het wel ergens raak. Verzekeraars schatten de schade die door de hoosbuien is ontstaan tussen de vijf en tien miljoen euro.

In Luik werden twee politieagenten doodgeschoten met hun eigen dienstwapen. De dader viel ze aan met een mes, pakte hun wapens en schoot ze daarmee neer. Ook een voorbijganger werd doodgeschoten. Nadat de man nog een schoonmaakster gijzelde en twee andere agenten verwondde, werd hij door de politie uitgeschakeld. Een dag later zei het Belgische Openbaar Ministerie de aanslag te behandelen als terroristische daad.

En het was de week waarin Volkert van der Graaf weer in het nieuws kwam. In een kort geding tegen de staat eiste hij dat hij zich niet meer elke zes weken bij de reclassering hoeft te melden. Van der Graaf wil naar het buitenland verhuizen, maar vanwege de meldplicht kon dat niet. De rechter gaf de moordenaar van Pim Fortuyn gelijk. Daarmee is voor Van der Graaf een hindernis om te emigreren weggenomen.

Dat en meer in de week in beeld.