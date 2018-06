KNVB doet niets tegen monsterzeges amateurclub Arnhem

"De conclusie is dat MASV 3 gewoon veel beter was dan hun tegenstander", zegt een woordvoerder van de KNVB tegen Omroep Gelderland. "Ze zijn allemaal speelgerechtigd, dus er is wat dat betreft niets onrechtmatigs gebeurd."

Voorzitter Eef Kasteel van MASV vertelde eerder bij de regionale omroep dat alles gewoon volgens de regels is gelopen. "We hebben dit seizoen wel vaker met 11-, 12-0 gewonnen, maar nu moesten we meer goals maken." Kasteel vermoedt dat na zoveel doelpunten de tegenstander murw geslagen is. "Bij de 10-1 was er bij de tegenstander natuurlijk wel wat geknakt. Misschien hadden ze geen zin meer', denkt de MASV-voorzitter.