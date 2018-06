2500 kilo grondstoffen voor drugs uit Vietnam onderschept

Bij een inval in een bedrijfspand in Maasbree in Limburg is een grote partij apaan gevonden, een verboden grondstof voor de productie van amfetamine. Vijf verdachten zijn aangehouden, schrijft L1.

De politie had al vermoedens dat een lading apaan vanuit Vietnam via de Antwerpse haven naar Nederland werd vervoerd. Na verder onderzoek werd gisteren een inval in Maasbree gedaan toen de vijf verdachten een container aan het uitpakken waren.

In de container bleek er 2500 kilo apaan te zitten. De drugsgrondstof zat verstopt tussen een lading caustic soda. Dat is een stof waarmee bijvoorbeeld een gootsteen ontstopt kan worden.

De verdachten zijn allemaal mannen variƫrend in leeftijd van 27 tot en met 58 jaar. Vier van hen komen uit Stamproy, Helden, Reuver en Maasbree. De vijfde verdachte is een Duitser uit Kleve. De officier van justitie beslist welke verdachten aan de rechter-commissaris worden voorgeleid.