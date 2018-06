Vijf leden van jeugdbende Waalre opgepakt

De politie heeft vijf verdachten van een jeugdbende opgepakt die al lange tijd het Brabantse Waalre onveilig maakte. Vier van hen zijn jonger dan 18 jaar.

De verdachten zijn allemaal jongens uit Waalre. De politie denkt dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan openlijke geweldpleging, diefstal en bedreiging. Ook worden ze verdacht van wapenbezit.

Bij huiszoekingen zijn vuurwapens gevonden die echt lijken. Uit onderzoek bleken dat later balletjespistolen te zijn. De spullen zijn in beslag genomen.

Diverse strafbare feiten

De aanhoudingen volgden na een rechercheonderzoek naar diverse strafbare feiten, gepleegd door de jeugdbende. "Lange tijd was deze groep, door criminele activiteiten en overlast, de inwoners van Waalre een doorn in het oog", zegt de politie. Volgens Omroep Brabant waren de verdachten al langere tijd in beeld.

De arrestaties werden al dinsdag verricht, maar de politie heeft dat pas vandaag bekendgemaakt. Ze zijn inmiddels weer vrij. Ze blijven wel verdachten in het onderzoek.

De officier van justitie heeft met twee minderjarigen afspraken gemaakt over hun gedrag totdat hun zaak door de jeugdrechter wordt behandeld. Als ze zich daar niet aan houden, worden ze eerder gevangen gezet.