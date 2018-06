Duizenden websites mét groen slotje zijn helemaal niet veilig

Imiteren

Bankensites imiteren? Daar kom je niet mee weg. Binnen twaalf uur na registratie van de domeinnamen namen ING en Binck Bank uit zichzelf contact op met de NOS. "Banken houden heel goed in de gaten welke domeinnamen worden geregistreerd", zegt ethisch hacker Sijmen Ruwhof.

Of de Rabobank de actie ook opmerkte, is onduidelijk. Dat 'bankierenrabobank.nl' op een zwarte lijst werd geplaatst, is veelzeggend, maar de bank reageerde niet inhoudelijk op vragen hierover van de NOS.

Volgens Ruwhof zijn banken wel een uitzondering: bij kleinere bedrijven zoals webwinkels is de kans groot dat je ermee wegkomt, zegt hij. "Het monitoren van domeinnamen is namelijk best wel duur."