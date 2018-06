Tientallen bouwplaatsen houden open huis

Zo'n 130 bouwlocaties zijn vandaag tijdens de dertiende Dag van de Bouw te bezoeken door het publiek.

Het doel is bezoekers te laten zien hoe huizen, wegen, ziekenhuizen en stadions worden gebouwd. Extra aandacht dit jaar is er voor innovaties in de bouw. Bezoekers kunnen met een virtual reality bril in gebieden rondlopen waar in de toekomst woonwijken komen.

Belangstellenden kunnen in Nieuwegein de ingewikkelde aanleg van de derde kolk van een monumentale sluis van dichtbij bekijken. In Overijssel kunnen mensen onder meer kijken hoe in Azelo een kuurhotel wordt gebouwd, meldt RTV Oost.

Oude gebouwen

Liefhebbers van oude gebouwen kunnen hun hart ophalen in Zuid-Holland. De bezoeker krijgt daar een blik achter de schermen bij de restauratie en uitbreiding van Museum De Lakenhal, meldt Omroep West. In Rotterdam kunnen de Fenix-loodsen bewonderd worden. Volgens RTV Rijnmond worden de loodsen omgebouwd tot appartementen.

Het was de bedoeling dat ook de A6 in Almere open zou zijn voor het publiek, maar dat gaat niet door. De snelweg krijgt extra rijstroken en viaducten. Omroep Flevoland schrijft dat door de hevige regenval van de afgelopen dagen de openstelling is afgelast.