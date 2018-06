Leerlingpiloot maakt noodlanding in drukke straat in Californië

Een piloot in opleiding heeft in Californië laten zien dat ze precies weet wat ze moet doen als er iets aan de hand is. Ze gebruikte een drukke straat in de stad Huntington Beach als landingsbaan, omdat ze motorproblemen kreeg met de Cessna waarmee ze vloog.

In de video hieronder zie je hoe de piloot het vliegtuigje tussen het verkeer aan de grond zet: