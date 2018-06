Vissers protesteren zodat Nederlanders een beetje aan ze gaan denken

Door de zogeheten 'aanlandplicht' van de EU zijn vissers verplicht om alle bijvangst mee aan land te nemen. Overboord gooien mag niet meer en dat is een probleem, zegt visser Jan de Boer die meevaart in zijn viskotter, de UK33. "Alle kleine, ondermaatse vissen moeten we meenemen naar de haven en die worden daar vernietigd."

Eerder mochten de vissers de bijvangst gewoon teruggooien. "Een deel overleeft dat gewoon en kan vervolgens groter en voor nageslacht zorgen." Daarnaast nemen de ondermaatse vissen veel ruimte in beslag op het schip, vertelt De Boer. "Dat kost geld, en dat krijgen we ook niet als we het meenemen naar land." Ondertussen worden op zijn viskotter schollen die eigenlijk te klein zijn gefrituurd.