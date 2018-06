Zes agenten in Mexico op klaarlichte dag doodgeschoten

In Mexico zijn op klaarlichte dag zes verkeersagenten op straat doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen tijdens een routinecontrole in Salamanca, een stad in het midden van het land.

Een lokale tv-zender meldt dat zeker drie mannen in een witte auto begonnen te schieten en daarna wegvluchtten. Het motief voor de schietpartij is niet bekend. De verkeersagenten zouden ongewapend zijn geweest.

In Salamanca zit de grootste raffinaderij van Pemex, de staatsoliemaatschappij van Mexico. Dat bedrijf heeft geregeld te maken met diefstal van brandstof en geweld tussen rivaliserende bendes.

Moordcijfers

Mexico is een van de gevaarlijkste landen ter wereld. Vorig jaar werden meer dan 23.000 mensen vermoord, een record. In de eerste vier maanden van dit jaar was het aantal moorden nog hoger dan een jaar geleden.

Steeds vaker worden ook onschuldige burgers omgebracht. Drie weken geleden werden twee Europese fietstoeristen het slachtoffer van een brute roofmoord. Ook werden de afgelopen maand al drie journalisten vermoord.