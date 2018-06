Waarom de top toch doorgaat (en de grote brief die daarvoor nodig was)

De inhoud is geheim, maar volgens Trump was het een interessante brief. Hij zei verder niets over de opmerkelijke maat van de envelop. Een standaard envelop heeft de grootte van een dubbelgevouwen A4'tje. Het poststuk dat Kim Yong-chol had meegenomen is van een heel andere orde.

"The biggest letter ever. It's huge", grappen twitteraars op de toon zoals Trump het zou kunnen zeggen. Ook vragen mensen zich af of Trump niet in het ootje wordt genomen door Kim.