'NPO zet in op bingewatchen en wil kijker vaker laten betalen'

De NPO wil vanaf volgend jaar meer geld verdienen door kijkers te laten betalen voor programma's die online staan. Programma's die te zien zijn geweest op de tv-zenders van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) zijn straks online in veel meer gevallen dan nu alleen nog te zien als daarvoor betaald wordt.

Ook kunnen binnenkort hele series online betaald bekeken worden, nog voordat alle afleveringen op tv zijn geweest, staat volgens De Telegraaf in het Jaarplan Video 2019 van de publieke omroep. Daarmee zou de publieke omroep dus geld willen verdienen aan bingewatchen.

Een woordvoerder van de NPO ontkent niet dat deze plannen er zijn, maar zegt dat ze "nog volop in ontwikkeling" zijn en dat er nog veel scenario's mogelijk zijn. "Niets ligt nog vast", zegt hij tegen de NOS.

Bezuinigingen

De publieke omroep dreigt volgend jaar miljoenen te moeten bezuinigen. Er dreigt een tekort van 60 miljoen euro door de dalende advertentie-inkomsten op radio en tv en het lijkt er niet op dat minister Slob voor Media dat tekort wil aanvullen. Om die bezuiniging op te vangen, wil de NPO volgens De Telegraaf het platform NPO Start, het vroegere Uitzending Gemist, stevig vernieuwen.

Veel programma's worden straks direct na uitzending op televisie al achter de betaalmuur gezet en niet, zoals nu, gratis online geplaatst. Nu heeft NPO Start een gratis versie en een betaalde versie voor 2,95 euro per maand. Bij de betaalde versie krijgen gebruikers nu meer programma's, een betere videokwaliteit en geen reclame. Het is niet duidelijk of er straks nog programma's gratis te zien zijn.

Stoffig

De publieke omroep zegt in zijn jaarplan volgens De Telegraaf ook dat de sommige tv-programma's zichzelf moeten gaan vernieuwen. Programma's als Radar van AVROTROS en Nieuwsuur (NOS-NTR) zouden te stoffig zijn geworden. Zij moeten zichzelf volgens de krant opnieuw uitvinden om hun prominente plek in de programmering te behouden. Eerder al meldde het AD dat er een plan bestaat om actualiteitenrubriek EenVandaag te verhuizen van NPO 1 naar NPO 2. Op NPO 1 zou dan een soapserie moeten komen.