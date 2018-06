Wekdienst 2/6: handelsoverleg China-VS en vissers in actie

Wat heb je gemist?

Het Nederlands Huisartsen Genootschap adviseert huisartsen geen cannabis meer voor te schrijven als pijnstiller. Het NHG zegt dat het bewijs dat medicinale wiet een pijnstillend effect heeft te mager is, terwijl bijwerkingen als sufheid wel duidelijk zijn. De brancheorganisatie noemt verder als bezwaar dat cannabis niet geregistreerd is bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, waardoor niet duidelijk is of de mogelijke voordelen wel opwegen tegen de bijwerkingen.

Anders nieuws uit de nacht: