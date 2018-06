Ex-lid Hofstadgroep Jason W. schrijft scriptie over islamitische radicalisering

Scriptie

W. zegt dat hij afstand heeft gedaan van zijn radicale gedachtengoed. Hij schreef een masterscriptie aan de Universiteit Leiden over 'islamitische radicalisering en de-radicalisering vanuit een existentieel perspectief'. De scriptie is opgedragen aan zijn broer Jermaine W., die zich aansloot bij IS in Syrië en in 2015 de dood vond in Raqqa.

In het interview met het Nieuw Israëlietisch Weekblad vertelt Jason W. over zijn extremistische ideeën indertijd. "Ik ben heel radicaal geweest, en als radicaal moslim ben je heel erg antisemitisch. Naarmate ik meer en meer deradicaliseerde, ben ik me daar schuldig over gaan voelen."

W. wil nog niet herkenbaar op de foto, omdat hij "stapje voor stapje naar buiten wil treden". Hij heeft het Nieuw Israëlietisch Weekblad zelf benaderd voor een interview.